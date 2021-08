Marți, 3 august 2021, Romania va fi reprezentata la Jocurile Olimpice de la Tokyo la 4 discipline sportive: atletism, gimnastica artistica, canoe si lupte. Larisa Iordache va evolua in finala de la barna. Tot in ultimul act va participa si Bianca Ghelber, la aruncarea ciocanului. Rares Toader va evolua in calificari la aruncarea greutatii, iar la dublu canoe pe 1.000 m vor evolua in semifinale. La randul ei, luptatoarea Kristza Incze va participa in optimi la categoria 62 kg. Programul sportivilor romani in intrecerile de marti 3 august (ora Romaniei): ATLETISM 13:15 (Olympic Stadium) aruncarea…