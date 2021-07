Jocurile Olimpice 2020 | Înotătorul american Caeleb Dressel a cucerit aurul la 100 m fluture, cu un nou record mondial Inotatorul Caeleb Dressel a cucerit aurul la 100 m fluture. Americanul a obținut sambata a treia sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Caeleb Dressel a stabilit si un nou record mondial, cu timpul de 49 sec 45/100. Dressel (24 ani), dublu campion mondial in aceasta proba, detinea vechea performanta, 49 sec 50/100 din 2019. La Tokyo, Dressel i-a devansat in finala pe ungurul Kristof Milak (49 sec 68/100) si pe elvetianul Noe Ponti (50 sec 74/100). Timpul lui Mihalak reprezinta un nou record european, scrie Agerpres. Dupa ce la Rio, in 2016, nu a castigat titlul olimpic decat in doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate…

- Dintre cetațenii celor opt state membre UE care nu fac parte din zona euro, romanii sunt in topul celor care iși doresc cel mai mult adoptarea monedei unice. 75% doresc trecerea la euro – in creștere fața de 63% anul trecut. Potrivit Eurobarometrului Flash, in clasament urmeaza maghiarii (69%), croații…

- Romania este tara unde se inregistreaza cel mai mare procentaj de respondenti (75%) cu o opinie pozitiva fata de introducerea monedei euro, arata rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat vineri, care arata ca trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre…

- Ungaria este pe lista producatorilor de masini electrice prin Mercedes, iar din Cehia, Skoda promite o revolutie electrica. Polonia lucreaza la un brand auto national si pentru ca electromobilitatea se anunta a fi moda viitorului a ales pentru prima masina poloneza propulsie electrica, arata MEDIAFAX.…

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport, in care este prevazut ca va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, conform agendei ultimei reuniuni a deputaților europeni inainte de vacanța de vara. PE arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere…

- Astfel, Grapini a anunțat prin intermediul presei ca iși va construi o noua pagina in cel mai scurt timp. ”O perioada de timp nu voi mai avea pagina oficiala de europarlamentar! Am pus administratori oameni fara caracter si mi-au sters pagina! In scurt timp voi avea o noua pagina oficiala! Viata iti…

- Parlamentarii social-democrati vor depune, miercuri, o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene. Cristian Ghinea este criticat pentru modul in care a fost intocmit Planului National de Redresare si Rezilienta. “Avem niste intrebari la domnul ministru Ghinea. De ce avem…

- Cele doua state membre intrate in Mecanismul Cursurilor de Schimb (MCS2) și Uniunea Bancara (UB) in anul 2020, Croația și Bulgaria, au adoptat Planul Național de trecere la euro, document ce detaliaza masurile legislative, administrative, logistice și de comunicare, stabilind calendarul acestora precum…