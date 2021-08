Sportivii romani Catalin Chirila si Victor Mihalachi s-au calificat, luni, in semifinalele probei de canoe dublu pe 1.000 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cei doi au incheiat pe locul al treilea in primul sfert de finala, cu timpul de 3 min 51 sec 565/1000. Pe primul loc s-a clasat Brazilia (3:48.611), iar pe poziția secunda a terminat Ucraina (3:49.356). Primele trei echipaje s-au calificat in semifinale. Chirila si Mihalachi vor evolua marti in prima semifinala unde se vor intrece cu echipajele din Polonia, China, Spania și Ucraina. Primele patru echipaje se califica in finala programata…