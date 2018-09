Stiri pe aceeasi tema

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a afirmat joi ca va face campanie in alegerile europene "pe aceleasi linii politice" ca aliatul sau din formatiunea Liga, devenit ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, in vederea unei "revolutii democratice a natiunilor" in Europa, informeaza…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a anuntat sambata ca migrantii care blocati in continuare la bordul navei Diciotti de la sosirea acesteia luni, in portul Catania, in Sicilia, vor fi autorizati sa debarce "in urmatoarele ore", relateaza AFP. "Migrantii de la bordul vasului…

- Bilantul prabusirii unui pod de pe o autostrada marti la Genova, in nordul Italiei, a crescut la 35 de morti, dintre care trei copii, a anuntat ministrul de interne, Matteo Salvini, informeaza miercuri France Presse. "Bilantul a crescut, din pacate, la 35 de morti in tragedia de la Genova, inclusiv…

- Daria Alexandra Matei, o tanara nascuta in Romania, a devenit campioana Italiei la patinaj artistic pe role, un sport destul de nou, dar care caștiga tot mai mult teren in Europa. In competițiile interne, Daria reprezinta regiunea Veneto, dar in cele internaționale, performeaza sub tricolorul romanesc,…

- CEDO a decis ca o tabara de romi din Roma nu poate fi distrusa și cele aproape 300 de persoane care stau aici nu pot fi evacuate. Judecatorii de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului le-au dat caștig de cauza avocaților care ii reprezinta pe romi, invocand ca nu li s-a oferit o cazare alternativa,…

- Cu 318 de voturi impotriva și 278 de voturi in favoarea deputaților europeni au respins directiva contestata privind drepturile de autor care impunea o cenzura fara precedent pe Internet. Președinții adjuncți Luigi Di Maio și Matteo Salvini și-au exprimat satisfacția, astazi, dupa ce Parlamentul European…

- Noul ministru de Interne al Italiei și lider al formațiunii politice de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, a declarat ca vrea sa creeze o rețea a tuturor partidelor naționaliste din Europa, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform mediafax. Salvini, in varsta de 45 de ani, a…

- ”Italia se confrunta cu o criza a migrației și este parțial din cauza ca Franța impinge oamenii inapoi la granița. Macron risca sa faca din Franța inamicul numarul 1 al Italiei in aceasta criza.” a scris pe Facebook vicepremierul Italiei, Luigi Di Maio. Guvernul Italian s-a aratat iritat și de o serie…