- REȘIȚA – Tanarul Denis Popescu, care acum evolueaza pentru Olimpia București, a cucerit medalia de bronz in finala probei de 100 metri spate, din cadrul Jocurilor Mondiale Universitare de vara de la Chengdu! Sportivul format la CSȘ Reșița, unde a fost antrenat de Nadia Campan, a inotat pe culoarul al…

- Romanian athletes advance to athletics, swimming finals at Chengdu UniversiadeRomanian triple-jump athlete Razvan-Cristian Grecu and 100m backstroke swimmer Denis Popescu on Tuesday advanced to the finals at the World University Summer Games 2023 in Chengdu, China, told Agerpres. Grecu was…

- David Popovici va lua startul in ”proba regina” a natației, 100 metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka. Inotatorul roman deține recordul mondial al cursei și este marele favorit pentru caștigarea medaliei de aur. La ce ora incepe proba și cine o transmite. Cand are loc finala…

- Atletul roman Mihai Sorin Dringo a fost la 20 de sutimi de secunde de medalia de bronz in proba de 400 m, vineri, la Campionatele Europene Under-23 de la Espoo (Finlanda), insa s-a clasat pe locul al patrulea, anunța Agerpres.Dringo a fost inregistrat cu timpul de 45 sec 56/100, cel mai bun al sau…

- CSU Politehnica va avea un reprezentant la Jocurile Mondiale Universitare de Vara de la Chengdu, din China. Emil Dancaneț, remarcat in competitiile nationale de inot, se numara printre cei care vor face parte din lotul de natație al Romaniei. Competitia se va desfașura in perioada 28 iulie – 6 august…

- CSU Politehnica va fi reprezentata la Jocurile Mondiale Universitare de Vara de la Chengdu, din China. Timișoreanul Emil Dancaneț se va numara printre cei care vor face parte din lotul de natație al Romaniei, care va concura la competiția ce se va desfașura in perioada 28 iulie – 6 august 2023. Emil…

- Atletul roman Andrei Rusu a castigat sambata seara cursa BCR Bucharest 10K Grand Prix, cu timpul de 29 de minute si 58 de secunde.Rusu este detinatorul recordului national al probei de 10 km, stabilit anul trecut la Brasov, cu timpul de 28 de minute si 38 de secunde, conform Agerpres. CITESTE…