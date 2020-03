Jocurile Invictus, un eveniment sportiv international creat la initiativa printului Harry al Marii Britanii pentru militarii raniti in teatrele de operatii, au fost amanate cel putin un an din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr-un comunicat citat de Reuters. Editia din acest an a Jocurilor Invictus era programata sa se desfasoare la Haga, in Olanda, in perioada 9 - 16 mai. "Analizam in prezent optiunile pentru reprogramarea Jocurilor Invictus, sub rezerva disponibilitatii spatiilor si resurselor esentiale, in mai sau iunie 2021", au transmis organizatorii. Jocurile Invictus…