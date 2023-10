Jocurile de noroc, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern Proiectul privind modificarea legislației privind jocurile de noroc se afla in analiza pe ordinea de zi a ședinței de joi, 5 octombrie, a Guvernului. Anterior, premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va realiza o reforma a sectorului jocurilor de noroc.Șeful Executivului a declarat luni ca nicio companie care nu are sediul in Romania nu va mai putea funcționa in țara noastra.„Ce este important este ca in sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei”, a spus premierul.„Deci,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Romania va putea acorda licențe pentru organizarea de jocuri de noroc doar firmelor care indeplinesc cumulativ trei condiții, respectiv sa aiba sediul in țara noastra, Uniunea Europeana sau Spațiul Economic European, sa aiba un sediu permanent in Romania, iar veniturile sunt inregistrate in totalitate…

- Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanța (AOJND) susține intr-un raspuns pentru Libertatea ca este la dispoziția Guvernului „pentru a impiedica apariția unor operatori care sa funcționeze ilegal”, fara sa confirme sau sa nege afirmațiile premierului Marcel Ciolacu.Șeful Executivului…

- Premierul roman Marcel Ciolacu a declarat luni ca in sedinta de joi va veni cu reforma in jocurile de noroc, astfel ca nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. In acest sens el a dat exemplul ”companiilor care aveau sediul…

- Premierul Romaniei a dat exemplul companiilor care se ocupa cu jocurile de noroc avand sediul in Transnistria. Anunțul lui Marcel Ciolacu vine in contextul in care in ultimele zile a vorbit de presiuni din parte industriei jocurilor de noroc.

- Guvernul urmeaza sa aprobe, joi, „reforma" in jocurile de noroc, astfel incat nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea desfasura aceasta activitate in tara noastra, a informat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „In sedinta de joi, voi veni cu reforma in jocurile de…

