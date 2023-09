Jocurile de noroc, o investiție profitabilă? Industria jocurilor de noroc este una dintre cele mai profitabile industrii, insa pana a ajunge la apogeu trebuie parcurs un drum anevoios pe care cei in cauza aleg sau nu sa il parcurga. Daca iți dorești sau ți-ai dorit vreodata sa incepi o afacere in acest domeniu s-ar putea sa te intereseze acest articol unde punctam exact ceea ar trebui sa cunoasca un potențial investitor. Sunt sau nu jocurile de noroc o investiție profitabila? Prin prisma jucatorilor gamblingul este o forma de divertisment, insa daca te pui de partea patronului lucrurile stau diferit. Conform informațiilor de la Oficiul Național… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cautarea confortului și a posibilitații de a interacționa cu serviciile online din orice locație, mulți romani au trecut la platforme și servicii mobile. Cum mulți dintre noi nu se despart la propriu de smartphone-uri, este posibil sa faca ușor și rapid cumparaturi online, sa comande taxiuri și livrare…

- Firmele și alte persoane care vor sa obțina numarul EORI, pentru a-l folosi in operatiunile vamale derulate pe teritoriul UE, trebuie sa știe ca a fost simplificata procedura de atribuire a acestuia. Potrivit Hotnews, a fost publicat in Monitorul Oficial un Ordin (nr. 1760/august 2023) al Autoritații…

- Jocurile de noroc sunt fascinante si atragatoare, atat prin mirajul castigurilor, cat si prin natura satisfacerii pasiunii pentru strategii. Progresul tehnologic pe care il parcurge acum aceasta industrie, iese la rampa cu o grafica impecabila, cu functii mult imbunatatite si cu sanse de joc multiple,…

- Peste 20.000 de oameni au disparut din bilanturile firmelor de constructii in 2022. Cifra de afaceri totala a crescut insa cu 16%, pana la 163 mld. lei, anunța Ziarul Financiar. Domeniul constructiilor inregistreaza cele mai multe insolvente. In primul semestru din 2023 au apelat la aceasta…

- Pe masura ce jocurile de noroc online continua sa domine industria, unii ar putea sa se intrebe daca cazinourile tradiționale raman in urma. In ultimii ani, jocurile de noroc online au cunoscut o creștere semnificativa in popularitate, atragand milioane de jucatori din intreaga lume. Convenabilitatea…

- Jocurile de noroc online nu sunt o metoda de a caștiga bani online – sunt o forma de distracție care ofera jucatorilor șansa de a caștiga, fara a garanta nimic. Cu siguranța, jocurile de cazinou nu sunt pentru toata lumea. Daca, insa, ești unul dintre cei cu o inclinație pentru acest tip de distracție,…

- Jocurile de noroc au inceput sa prinda tot mai mult catre publicul larg, iar popularitatea de care se bucura in mare parte se datoreaza aparitiei cazinourilor online. Foarte usor de accesat de catre toata lumea, avantajele sunt nenumarate, iar unul dintre ele ar fi ca nu mai necesita deplasare fizica.…

- Cele mai bune sfaturi pentru siguranța și succesul jucatorilor incepatori la sloturi online Ca și incepator la sloturi online s-ar putea sa faci greșeli care iți pot pedepsi portofelul iar rezultatul experienței la jocurile de noroc sa fie unul negativ. Iți oferim top 5 sfaturi utile la sloturi, un…