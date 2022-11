Jocurile de noroc din Brazilia așteaptă rezultatul meciului prezidențial Lula-Bolsonaro Legea braziliana a jocurilor de noroc se afla la Senat, dupa ce a fost aprobata in Camera Deputaților, dar totul depinde de rezultatul alegerilor politice. Victoria lui Lula, care pornește favorit in cursa impotriva președintelui in exercițiu, ar putea oferi șanse mai mari lansarii cadrului legal pentru igaming și nașterii unor noi case de jocuri pe teritoriul brazilian. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

