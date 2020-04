Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au incatusat patru minori, cu varste cuprinse intre 11 si 17 ani, dupa ce i-au surprins cand patrunsesera intr-o masina, cu intentia de a fura bunurile de valoare. Pentru ca au incercat sa fuga, au fost incatusati.

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au emis un comunicat in care anunta ca opreste temporar activitatea la Centrul de Copii si Juniori din pricina Covid-19. In ceea ce priveste echipa secunda, trupa lui Adrian Iencsi va sustine meciul cu Unirea Bascov si nu numai cu portile inchise. „Avand in vedere…

- Prescrierea tratamentelor fara interferon pentru pacienții cu hepatita virala cronica C a fost reluata in data de 5 februarie 2020, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Potrivit sursei citate, in baza noilor contracte cost-volum-rezultat incheiate de instituție, vor beneficia de tratament…

- Dezvoltatorii jocurilor de tip slot au inceput sa completeze oferta de jocuri casino introducand sloturi inspirate din seriale celebre de televiziune. Mulți jucatori aleg jocurile in funcție de tematica și foarte adesea atenția lor se indreapta spre jocurile inspirate din filmele sau serialele de televiziune…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi ca alocatiile pentru copii au crescut de la inceputul acestui an, iar pentru luna ianuarie acestea sunt majorate cu 3,8%."Deja au crescut alocatiile de la inceputul anului, ca urmare a unui alt proiect al PNL, adoptat in sesiunea…

- O fetița in varsta de patru ani, careia nu i se facuse vaccinul antigripal, a ramas oarba dupa ce s-a imbolnavit grav și a stat doua saptamani la Terapie Intensiva. De asemenea, o alta fetița a murit cu doar o zi inainte sa implineasca 14 ani, tot din cauza aceluiași virus gripal.