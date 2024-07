Pe masura ce Pamantul se pregatește pentru stralucirea și competiția Jocurilor Olimpice de la Paris, astronauții de pe Stația Spațiala Internaționala (ISS) au adus propria lor contribuție la sarbatoare, organizand o serie de jocuri olimpice inedite. Jocuri Olimpice in spațiu Intr-un mediu fara gravitație, sporturile capata o cu totul alta dimensiune, iar echipajul de la […] The post Jocuri Olimpice la NASA. Astronauții au organizat probe sportive in spațiu appeared first on Puterea.ro .