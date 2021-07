Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aurul și argintul caștigat in aceasta dimineața de echipa feminina de dublu rame și, respectiv, de baieții de la 4 rame, canotorii romani au continuat performanțele la Tokyo. Vom avea alte trei finale, cu șanse mari la medalii. Primele vești bune dupa euforia celor doua medalii le-au adus Ionela…

- Ziua de miercuri va fi una foarte încarcata pentru sportivii care reprezinta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Miercuri, 28 iulie, programul sportivilor din România la JO 2020BOXOra 11:15 (Kokugikan Arena) cat. 54-57 kg feminin - sferturi de finala: Maria Claudia…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) a publicat, luni, lista sportivilor romani care vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Potrivit COSR, 100 de sportivi vor concura la Jocurile Olimpice Tokyo 2021, intre care doi brașoveni: Eduard Grosu la ciclism și Iulian Teodosiu la scrima. Cei 100…

- Romania's Women's eight (W8+) and Men's eight (M8+) crews have qualified for the Tokyo Olympic Games, on Sunday after finishing second the races within the World Rowing Final Olympic Qualification Regatta in Lucerne, Switzerland, agerpres reports. In the final of the Women's eight (W8+), Romania…

- Echipajul de 8+1 feminin al Romaniei s-a calificat, duminica, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a obtinut medalia de aur, la regata preolimpica de la Lucerna. Echipajul tricolor, format din sportivele Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu,…

- Romania va incerca sa califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo inca patru barci cu prilejul regatei preolimpice de canotaj de la Lucerna (Elvetia), care va avea loc in perioada 15-17 mai. Echipajele de 8+1 feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana…