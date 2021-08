Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii doi ani, Apple a luat decizia de a se concentra pe upgrade-uri majore ale liniei sale de produse, iar aceasta a rezultat intr-un adevarat succes, atat din punct de vedere al performanței produselor care au primit upgrade-uri, cat și al rezultatelor financiare. Gigantul din Cupertino a anunțat…

- Liderul USR PLUS Dan Barna a anunțat ca va colabora cu PNL indiferent de numele celui care va caștiga funcția de președinte al liberalilor la alegerile din septembrie. Partenerul meu va fi cel care va caștiga alegerile din PNL, a spus Barna. Declarația a fost facuta marți, la TVR, potrivit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, se pregatește sa instaleze, prin concurs, șeful Direcției Generale de Protecție Interna, urmașa fostului serviciu „Doi și-un sfert”. Sub conducerea lui Bode, Ministerul de Interne a mai incercat sa desfașoare un concurs pentru instalarea…

- Cei mai importanți oficiali din statul roman vorbesc despre pericolul noului val pandemic. Chiar daca declarațiile sunt facute in zile diferite, toți - de la președinte la premier - atrag atenția asupra eventualelor pericole la care sunt expuși romanii. STIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare declarațiile…

- Directia Generala de Pasapoarte a anunțat prelungirea programului de lucru in perioada de vara, pentru a preveni aglomerarile. Astfel, in perioada 15 iunie-13 septembrie 2021, la nivelul seviciilor publice comunitare de pasapoarte, activitatea de lucru cu publicul se desfasoara in intervalul orar 8.00-20.00.…

- Rareș Bogdan s-a poziționat deja drept un susținator al lui Florin Cițu pentru funcția de președinte al PNL. Oficialul partidului de guvernare și-a exprimat in cadrul emisiunii „Actualitatea", moderata de catre Tudor Mușat, motivele pentru care premierul in funcție ar trebui sa caștige alegerile…

- Vineri, 21 mai 2021 prin intrarea in vigoare a Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, devin aplicabile o serie de modificari ale prevederilor Codului Penal, Codului de Procedura Penala și ale altor acte normative.Astfel:Incalcarea de catre persoana…

- Cantitatea de emisii de dioxid de carbon din China a crescut cu 9% in primul sfert al anului 2021, prin comparație cu nivelul de dinainte de pandemia de coronavirus, in urma unei creșteri industriale puternice prin care China spera sa recupereze pierderile din ultimul an, relateaza Reuters.