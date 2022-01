Jocuri de noroc. Trucuri folosite pentru a „agăța” clienți Jocurile de noroc provoaca dependența și pot distruge vieți. Cazinourile folosesc tot felul de tehnici pentru a „agața” cat mai mulți clienți și pentru a-i face pe aceștia sa petreaca cat mai mult timp experimentand jocurile de noroc. ​​Au fost studiate cele mai revoluționare tehnici pentru a „agața” și ține oamenii la jocurile de noroc: de la grupuri de arhitecți și de antropologi pana la sisteme tot mai tehnologizate. O asociație italiana, Ricerca Bolognese, a disecat procedurile folosite de industria jocurilor de noroc. Plaja variaza de la metode simplificate și ajunge pana la senzorii din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

