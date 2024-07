Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris este aștepata sa faca luni prima sa aparitie publica de cand Joe Biden a renuntat la campania electorala si a anuntat ca o sustine pe ea pentru a fi candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din noiembrie.In timp ce Biden este inca absent din spatiul public, fiind la resedinta…

- Kamala Harris și-a programat, luni, prima sa apariție publica de cand Joe Biden a renunțat la campania electorala prezidențiala din SUA.In timp ce Biden se afla inca in statul Delaware, recuperandu-se...

- Joe Biden a anunțat duminica ca iși va incheia campania de realegere și a declarat ca vicepreședintele SUA, Kamala Harris, ar trebui sa-i ia locul. In cazul in care susținerea devine oficiala, va fi nevoie de un partener de cursa. Ce nume ar putea fi in joc pentru funcția de vicepreședinte.

- Dupa ce președintele Joe Biden a anunțat ca nu va candida la realegere și ca o va susține pe vicepreședinta sa Kamala Harris, democrații incep... The post Cine este Kamala Harris, propunerea lui Joe Biden pentru a-l invinge pe Trump in alegerile prezidențiale appeared first on Special Arad · ultimele…

- Fostul presedinte democrat al SUA, Bill Clinton, 77 de ani, si soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, 76 de ani, s-au alaturat presedintelui Joe Biden in sustinerea vicepresedintelui Kamala Harris pentru sefia Casei Albe.Intr-o declaratie comuna postata pe rețeaua X, au spus ca vor face…

- Dupa ce președintele Joe Biden a anunțat ca nu va candida la realegere și ca o va susține pe vicepreședinta sa Kamala Harris, democrații incep sa se alature apelurilor președintelui de a o susține pe Harris in fruntea listei democrate.

- Joe Biden, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, a luat decizia de a se retrage din cursa pentru Casa Alba. Acesta a declarat ca o va susține pe Kamala Harris, iar Trump a oferit o reacție uimitoare: „A fost de departe cel mai prost presedinte din istoria SUA”. Joe Biden și-a anunțat retragerea…

- Republicanul Chip Roy , membru al Camerei Reprezentanților, a depus o rezoluție prin care i-a cerut vicepreședintelui Kamala Harris sa convoace cabinetul și sa-l declare pe președintele Joe Biden ca fiind incapabil sa-și indeplineasca atribuțiile de comandant șef.