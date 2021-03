Stiri pe aceeasi tema

- Prin Facultatea de Muzica și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza doua noi concursuri de interpretare, intr-un format online, adaptat condițiilor de pandemie. Primul dintre ele este Concursul Național Muzica Tradiționala, interpretare instrumentala și vocala, dedicat elevilor de licee…

- Institutul Francez din Romania lanseaza la Timișoara miercuri, 10 februarie, ora 18.00, o serie de conversații online, intitulate „Pour parler dʹEurope” (Sa vorbim despre Europa), care doresc ca in aceasta perioada de incertitudini pe care o traverseaza intreaga lume, sa reflecte schimbarile care…

- Universitatea de Vest din Timisoara lanseaza noi proiecte studentesti, academice si de cercetare, care sunt concepute intr-un format online, adaptat conditiilor de pandemie. Prin Facultatea de Muzica si Teatru, UVT anunta lansarea a doua noi concursuri de interpretare, concepute si acestea intr-un format…

- Fundația Art Encounters din Timișoara va lansa cea de-a patra ediție a Bienalei Art Encounters prin intermediul proiectului ”Artiști romani in prim-plan”. Acesta se va desfașura in perioada 25-30 ianuarie, online pe Facebook și pe website-ul Art Encounters. Publicul ii va putea cunoaște pe curatorii…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 3,528, in ușoara scadere de la 3,638. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,17 (ieri era 4,28); Gataia-4,19, Recaș…

- Ca in fiecare an, la sfarsit de ianuarie, Institutul Francez din Romania organizeaza Noptile Lecturii. Toate directiile regionale ale Institutului – la Iasi, Bucuresti, Cluj si Timisoara – sarbatoresc lectura in toate formele ei, organizand intalniri cu scriitori, mese rotunde, ateliere de lectura in…

- Dupa modelul adoptat la Brasov si Timisoara, USR PLUS Constanta organizeaza concursuri pentru desemnarea reprezentantilor Aliantei in Consiliile de Administratie ale institutiilor subordonate Consiliul Local Municipal In campania electorala de la locale, candidatul la primaria Constanta, Stelian Ion…

- Centrul Regional Francofon de Cercetari Avansate in Științe Sociale (CEREFREA Villa Noel) din cadrul Universitații din București și Centrul Politicile Egalitații de șanse (CPES) din cadrul Facultații de Științe Politice a aceleiași universitați au organizat, pe 3 decembrie 2020, in format digital, masa…