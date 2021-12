Jocuri clandestine de noroc, organizate într-un spațiu dezafectat din Sectorul 6. Zeci de persoane au fost amendate Polițiștii au descins, in noaptea de joi spre vineri, intr-un spațiu dezafectat din Sectorul 6 al Capitalei și au descoperit un adevarat cazino care funcționa clandestin, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, citat de Agerpres.La fața locului, 23 de persoane au fost surprinse in timp ce jucau ilegal poker, rummy si table. Acestea au fost legitimate și s-au ales cu amenzi usturatoare."Astazi, in jurul orei 3.10, politisti ai Sectiei 22 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, intr-un spatiu dezafectat, se desfasoara ilegal jocuri de noroc. Politistii au aplicat 46 de sanctiuni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala au prins in flagrant mai multe persoane care participau ilegal la jocuri de noroc. Au fost date amenzi și au fost confiscate sumele de bani puse in joc. Potrivit Poliției Capitalei, astazi, in jurul orei 03.10, polițiști ai Secției 22 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul…

- Polițiștii din Capitala, de la Secția 22, au descins intr-un spațiu dezafectat, acolo unde funcționa un cazinou clandestin, in cadrul caruia se jucau jocuri pe bani. Astazi, 17 decembrie 2021, in jurul orei 03:10, polițiști ai Secției 22 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, intr-un…

- In noaptea de 31 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitati Economice Arges, impreuna cu politisti din cadrul Secției 3 Poliție Pitești, au acționat pentru verificarea respectarii normelor de prevenire a infectarii și combatere a raspandirii coronavirusului, la sapte societați…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au acționat in data de 24 octombrie, impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca, pe raza de competența, pentru respectarea masurilor dispuse prin instituirea starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV 2. A fost…

- In Bucuresti s-au imunizat, in total, cu prima doza 836.440 de persoane, cu a doua - 745.501, cu a treia - 12.703.Un numar de 3.289 de persoane au decedat de COVID-19 de la inceputul pandemiei si 9 - in ultimele 24 de ore.Incidenta cumulata in ultimele 14 zile este joi 6,64 la 1.000 de locuitori, in…

- Ieri, 27 septembrie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca, la un local public din comuna Șibot, o persoana a savarșit o fapta de distrugere. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat ca, pe fondul consumului…

- La data de 27 septembrie 2021, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca, la un local public din comuna Șibot, o persoana a savarșit o fapta de distrugere. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat ca, pe fondul…

- A spart ecranul unui aparat de jocuri de noroc, dupa ce l-a lovit cu pumnul. Barbat din Șibot, cercetat pentru distrugere Potrivit IPJ Alba, la data de 27 septembrie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca, la un local public din comuna Șibot, o persoana…