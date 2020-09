Stiri pe aceeasi tema

- In contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, premierul Ludovic Orban a vorbit despre "un miracol", afirmand ca, pe 1 septembrie, romanii angajați cu contracte de munca erau mai mulți decat la inceputul lui 2020, cand coronavirusul nu ajunsese in Romania.„M-am uitat, și asta chiar…

- Preavizul de concediere colectiva anunțat de COS Targoviște pe 15 … Post-ul COS a revocat preavizele de concediere. Salariații, pontați in șomaj tehnic pana pe 25 septembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Compania Coca-Cola a anunțat ca-și va reduce la jumatate unitațile operaționale și va oferi pachete compensatorii pentru plecare voluntara pentru 4.000 de angajați, inclusiv din Statele Unite. Cel mai mare producator de bauturi din lume a inregistrat o scadere abrupta a vanzarilor, din cauza pandemiei…

- Zeci de persoane, care si-au pierdut capacitatea temporara sau definitiva de munca, au fost nevoite sa achite bani expertilor din cadrul Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilitații și Capacitații de Munca (CNDDCM) pentru a li se confirma sau reconfirma gradele de invaliditate. Contra mita au…

- Doua firme din judetul Bistrita-Nasaud, care notificasera Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) ca vor face concedieri colective, una fiind pregatita sa renunte chiar la 800 de angajati, au revenit asupra acestor decizii, potrivit datelor comunicate miercuri de catre institutie,…

- Un sfert dintre angajati ar prefera sa lucreze la stat, pentru siguranța locului de munca. Majoritatea considera ca firmele romanești ar trebui sustinute mai mult Un sfert dintre respondentii la un sondaj realizat de platforma BestJobs spun ca ar prefera sa lucreze la stat in aceasta perioada, intrucat…

- O concediere colectiva a fost anunțata la Combinatul de Oțeluri Speciale (COS) Targoviște, unul dintre principalii producatori de produse din otel din Romania. Aproape 1.200 de salariați sunt in pericol de a-și pierde locul de munca.

- Acționarii singurului producator de soda calcinata din țara, CIECH Soda Romania, parte a grupului polonez omonim controlat de familia Kulczyk, una... The post Un mare concern a luat decizia – concediere colectiva in Romania. Peste 500 de locuri de munca vor fi desființate appeared first on Renasterea…