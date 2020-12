Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou a fost cea mai iubita și binevenita sarbatoare din URSS. Tradiția intimpinarii noului an era mult mai frecvente decat in prezent, și, practic, in toate colțurile URSS, Anul Nou era asociat cu mirosul de portocale și brad natural, sunetul de șampanie in paharele inalte și melodii optimiste la…

- Leii de mare australieni s-au bucurat de un bloc de gheața de pește sarat cu urari „Merry Xmas” scrise cu pești mici. Leii Lwazi și Ato s-au jucat și și-au ascuțit colții cu pini savuroși, in timp ce girafele și capibarele iși savurau coroanele facute cu frunze suculente, mere și iarba de…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de nivelul 4, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, relateaza BBC. De ce cauzeaza ingrijorare aceasta noua tulpina de coronavirus? Pentru…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de nivelul patru pentru milioane de oameni, de Craciun, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, comenteza BBC. De ce cauzeaza ingrijorare aceasta…

- Selectionata Angliei va infrunta campioana mondiala en titre Africa de Sud, in toamna anului 2021, pe stadionul Twickenham din Londra, intr-o reeditare a finalei pe care cele doua forte ale rugby-ului mondial au disputat-o la ultima editie a Cupei Mondiale, desfasurata in urma cu un an in Japonia, informeaza…

- Pacientii cu diabet se confrunta cu un risc dublu de deces in cazul infectarii cu noul coronavirus, potrivit unui studiu publicat joi in revista medicala britanica "The Lancet", relateaza dpa și Agerpres.Studiul arata ca "vulnerabilitatea persoanelor cu diabet in timpul unei urgente de sanatate publica…

- Grigor Dimitrov (favorit 4, a beneficiat de abandonul adversarului), Alex De Minaur (8), Daniel Evans și Ugo Humbert s-au calificat, vineri, în semifinalele turneului ATP de la Anvers. Karen Khachanov (cap de serie nr. 3) și Milos Raonic (5) au parasit competiția.Rezultatele înregistrate…

- Campioana mondiala en titre, Africa de Sud, a anuntat, vineri, ca nu va participa la competitia Rugby Championship, un campionat al nationalelor din Emisfera de Sud care ar urma sa aiba loc in perioada 7 noiembrie - 12 decembrie, organizat anul acesta exclusiv in Australia din cauza pandemiei de coronavirus,…