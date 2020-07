Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de teatru pe scena politica! ProRomania amenința PSD cu lansarea unui candidat propriu la Primaria Capitalei. Asta ar putea reduce semnificativ șansele Gabrielei Firea de a ramane pe scaunul de primar. Numele vehiculat de Pro Romania nu este altul decat Alexandru Rafila, potrivit unor surse.

- Marian Vanghelie, fostul primar PSD al Sectorului 5, anunta, intr-o postare pe blog, ca va candida la Primaria Capitalei in cazul in care Victor Ponta intra in cursa pentru Bucuresti. ”Merg catre alegeri cu toata viteza! 90% voi candida la Capitala. Daca se inscrie Ponta voi candida 100%! Daca nu, voi…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat miercuri, dupa ședința conducerii centrale interimare a partidului și in contextul in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat ca formațiunea sa va avea candidat propriu la Primaria Capitalei, ca social-democrații spera sa se ajunga…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu analizeaza implicatiile posibilei candidaturi a liderului Pro Romania, Victor Ponta, la Primaria Capitalei si avertizeaza ca in perioada urmatoare vom asista la decizii, intamplari ciudate, in spatele carora nu stau calcule politice, ci ordinele si santajul.Ion…

- "Contrazic aceasta informatie (conform careia PNL a scazut in sondajele de opinie - n.r.). In general, se dau publicitatii sondaje de opinie cu scopul de a manipula. Partidul National Liberal sta bine in sondaje si cei care dau publicitatii sondajele urmeaza sa creeze aceasta perceptie ca Partidul…

- Fostul lider central PSD Adrian Țuțuianu, actualmente vicepreședinte Pro Romania, a declarat in presa locala ca partidele „se nasc, traiesc si mor” și așa cum PDL, PNCȚD si PRM au disparut de pe scena politica asa si PSD isi va „epuiza rolul istoric”.„Eu cred ca este nevoie de o forta politica…

- Solicitarea, care a fost semnata de liderii PSD, Pro Romania si ALDE, Marcel Ciolacu, Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie supusa votului plenului reunit al Parlamentului la o sedinta ulterioara, scrie Agerpres. Citește și: Violeta Alexandru, in vizita la fermele de sparanghel din…