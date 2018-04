Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel, in cursul acestei saptamani, potrivit unor surse oficiale, citate de Mediafax.Dancila va efectua aceasta vizita dupa ce Liviu Dragnea a anuntat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea…

- „Festivalul Lalelelor“ din acest an a prilejuit nu numai un nedorit si ciudat-atipic moment din viata politica a doamnei Dancila, prim-pinistru al Romaniei noastre. Tara care se dovedeste din nou atipica, impredictibila si excentrica. Nu a fost vorba despre doar atat, caci atunci nu ar fi fost eveniment,…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte scrie: „Un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta si inteligenta in Orientul Apropiat, in relatiile cu Israelul si cu tarile arabe. Cu siguranta, Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, care va include si consultarea tuturor institutiilor si actorilor relevanti, conform Constitutiei si legilor in vigoare. ”Ministerul Afacerilor…

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

- Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustine, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca are o relatie apropiata cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar ca nu-i cunoaste pe consultantii evrei ai lui Liviu…