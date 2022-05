Jocul de fotbal FIFA se va numi EA Sports FC FIFA 23 va fi ultimul joc din serie care va mai folosi brandul organizatiei fotbalistice internationale. De anul viitor, acesta va fi vandut sub denumirea EA Sports FC. Asta dupa ce compania americana nu a mai reusit sa prelungeasca licenta care-i dadea dreptul sa foloseasca brandul FIFA pentru jocurile sale de fotbal. EA a lansat jocuri de fotbal sub brandul FIFA pentru ultimii aproape 30 de ani, insa producatorul spune ca nu este sfarsitul unei ere si ca jocul va continua sa fie imbunatatit pe viitor. Urmatorul joc din serie si ultimul care va folosi brandul FIFA este FIFA 23, care va fi lansat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Electronic Arts a pierdut licenta FIFA, astfel ca producatorul este nevoit sa schimbe numele celebrului joc de fotbal. FIFA 23 va fi ultimul joc din serie care va mai folosi brandul organizatiei fotbalistice internationale. De anul viitor, acesta va fi vandut sub denumirea EA Sports FC.…

- Zvonurile au fost reale! EA Sports se desparte de branding-ul FIFA dupa 30 de ani. Incepand cu jocul din cadrul seriei lansat in 2023 titlurile se vor numi EA Sports FC. In afara de schimbarea numelui, vom primi acelasi joc FIFA totusi. Ni se promite ca se vor pastra aceleasi experiente, moduri, ligi,…

- FIFA și EA Sports pun capat relațiilor comerciale, iar simulatorul FIFA va avea un alt nume incepand cu 2023! Parteneriatul a creat unul dintre cele mai populare jocuri video all-time, FIFA. Actuala ințelegere se incheie vara viitoare, dupa Campionatul Mondial de fotbal feminin. Apoi, cei 150 de milioane…

