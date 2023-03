Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa la majorat, ediția de anul acesta a acțiunii „Autobuzul Dragostei” organizat de Liga Studențeasca din Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau a ieșit din nou in evidența reușind sa ii surprinda placut pe bacauani. Astfel, pe 24 februarie, Autobuzul Dragostei a circulat pe traseul 22 iar cei care…

- L-am intalnit intaia oara pe Stefan Huluba acum un an sau doi. Ma aflam intr-un concurs de improvizatie in care el era juratul. O emoție ciudata am trait auzindu-l facand o remarca dupa ce am spus cateva cuvinte pe tema aleasa de public: „Ai vorbit cu intonatia unui actor”. Aceaste cuvinte m-au facut…

- Numarul foarte mare de afecțiuni respiratorii la nivel național face ca autoritațile sa se gandeasca la declararea epidemiei de gripa. In acest context, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau a facut publice ultimile date referitoare la aceste afecțiuni inregistrate in perioada 25 decembrie-1 ianuarie.…

- La fiecare sfarșit de an, deschid un album imaginar plin cu poze, cu scene in mișcare din diferite perioade ale vieții mele. De unele vreau sa scap, de cele urate, cenușii sau chiar intunecate, și fac un fel de exerciții de exorcism, in timp ce pe altele, luminoase, le mangai cu privirea și pastrez…

- Un tren incarcat cu mașini blindate a trecut, azi-dimineața, prin Gara Bacau, indreptandu-se spre Suceava. Mașinile blindate, nou-nouțe, aveau pictate camuflajul digital specific trupelor ucrainene iar vagoanele aveau inscripții cu litere chirilice. Video: Radio Easy Bacau Articolul Un tren cu armament…

- Orașul Comanești a fost, vineri, 30 decembrie, gazda celei de a XXV-a ediții a „Festivalului de datini și obiceiuri stramoșești”, organizat de Primarie și de Consiliul Local. Festivalul a inceput cu parada cetelor cu sute de urși, de capre, de irozi și de caiuți din satele de pe Valea Trotușului și…

- Filiala „Colonel Corneliu Chirieș” Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a marcat finalul de an 2022 din activitatea sa printr-o reuniune la care au participat alaturi de membrii ei și reprezentanții unor instituții și organizații partenere. Evenimentul a avut loc la Centrul de…

- La data de 26 decembrie a.c., in jurul orei 03.30, polițiști din Biroului Rutier Onești au depistat in trafic pe strada Republicii, din localitate, un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 25 de ani din comuna Gura Vaii. Intrucat aceasta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul…