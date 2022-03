Jocul de-a economia de piaţă în domeniul energiei. Cum o dai, cum o suceşti, tot monopol iese Economia de piața construita in Romania in acești 32 de ani pare o construcție șubreda, care se inclina la orice adiere de vant, incapabila sa-și faca mecanisme de reglare și control pentru evitarea derapajelor, generate de eterogenitatea actorilor din aceasta piața, și de ideile neinspirate (ca sa fiu delicat) ale guvernanților la anumite input-uri din piața. La toate capitolele din aceasta materie suntem repetenți (nici la corijenta n-am reușit sa trecem clasa, nici cu facturile la energie, nici cu prețurile carburanților). Nerabdarea și lipsa de educație a concetațenilor noștri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

