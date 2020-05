Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, in care ne confruntam cu o situatie fara precedent, putem sa luptam cu Covid – 19 prin muzica, iar artista Silvia Stoiana ne recomanda cu speranta si incredere sa tinem “Capu’ sus!”, prin intermediul piesei cu acelasi nume. Silvia Stoiana este o tanara din Timisoara, care-si traieste…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, s-a adresat din nou populației in aceasta dupa-amiaza. Acesta a averrtizat inca o data cu privire la riscurile generate de pandemie și a indemnat oamenii sa nu se relaxeze și sa respecte in continuare masurile autoritaților. „Din pacate, am depașit numarul de…

- Un tanar din Blaj, județul Alba, a ignorat Ordonanța Militara și starea de urgența și a ieșit dintr-un centru de carantina, fara sa aiba declarație pe propria raspundere, și a fost amendat cu 20.000 de lei. Potrivit Jandarmeriei Alba, barbatul care s-a intors recent din strainatate a devenit recalcitrant…

- Un barbat care a tusit intentionat spre un politist local, in timp ce incerca sa paraseasca un spital, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, urmand sa primeasca o condamnare de 6...

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) s-a intors la antrenamente astazi, in plina pandemie de COVID-19. Insa nu alaturi de echipa la care este legitimat, AC Milan, ci in Suedia, cu Hammarby! Hammarby a dezvaluit astazi faptul ca Zlatan s-a antrenat astazi in Suedia, departe de situația apriga din Italia, unde…

- Este de necrezut de cata inconștiența dau dovada medicii din zona de risc a Romaniei! Barbatul in stare grava din Suceava, diabetic și cu pneumonie, nu a fost testat pentru COVID-19. Pacientul a primit o cana de ceai și o felie de paine!

- China lucreaza la un vaccin pentru virusul care afecteaza toata planeta și a inceput deja sa-l testeze pe subiecți umani. Peste 100 de voluntari au primit primele injecții cu substanța care ar trebui sa ajute omenirea sa se protejeze impotriva Covid-19.

