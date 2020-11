Stiri pe aceeasi tema

- "A fost trimis in judecata pentru 'abuzuri grave sau acte de cruzime fata de un animal domestic' ", a declarat Katia Fischer, care a reprezentat Liga franceza pentru protectia cailor (LFPC), una dintre cele cinci asociatii ale partii civile din proces care a obtinut fiecare 1.500 de euro despagubiri…

- Un jocheu irlandez a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare si i s-a interzis sa practice echitatia timp de cinci ani pentru moartea calului sau, biciuit cu cravasa pana la epuizare. Incidentul a avut loc in anul 2016, in Cagnes-sur-Mer, in sudul Frantei.

- Un jocheu irlandez a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare si i s-a interzis sa practice echitatia timp de cinci ani pentru moartea calului sau, biciuit cu cravasa pana la epuizare, in Cagnes-sur-Mer, in sudul Frantei, in 2016, au afirmat vineri surse judiciare, relateaza AFP.…

- Egalul obținut de naționala Romaniei in Irlanda de Nord ne va plasa in urna a doua la tragerile la sorți pentru Campionatul Mondial din Quatar. Astfel, Romania va avea, cel puțin teoretic, o misiune mai ușoara in tentativa de a se califica la un Campionat Mondial dupa 24 de ani. Citește și:…

- Bulgaria a fost introdusa pe lista tarilor pentru care, la revenirea in Romania, se impune carantina la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, aseara, lista tarilor/ zonelor/ teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare…

- Conform situației pina la ora 18:00, in strainatate, au fost deschise fara impedimente toate cele 16 secții de votare in Statele Unite și Canada. Potrivit autoritailor, la moment, sint inregistrate aglomerații la unele secții de votare din strainatate in Canada, Israel, Belgia, Franța, Marea Britanie,…

- Secretarul general al miscarii siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a condamnat vineri atacul de la Nisa, dar a cerut autoritatilor franceze sa corecteze "o greseala uriasa" cu privire la caricaturile profetului Mahomed si sa evite un razboi impotriva islamului, informeaza AFP si dpa. Intr-o…

- ​Samsung a prezentat, în cadrul unui eveniment online, un televizor numit The Terrace care poate fi montat în gradina și este rezistent la ploaie, umiditate, praf și insecte. Compania a lansat un proiector smart, noi tablete, mașini de spalat, combine frigorifice, aspiratoare și stații de…