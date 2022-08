Joc și voie bună la Ștefănești, de ziua orașului Ștefaneștiul a aniversat 570 de ani de la prima atestare documentara. Și acest moment a fost marcat cum se cuvine, sambata dupa-amiaza. In parcarea blocului 20, acolo unde administrația a organizat evenimentul, cu mic, cu mare, locuitorii orașului au avut parte de o mulțime de surprize: au fost premiate cuplurile care au implinit 50 de […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retinerea lui Valerica Chitic, primarul orasului Marasesti a fost decisa de procurori martie seara, aproape de miezul noptii, in urma unei ample perchezitii la sediul institutiei. Edilul este suspectat de mai multe fapte penale.

- La Beclean, “cazarea “ decedatului in capela mortuara a orașului costa mai mult decat la o pensiune: 100 de lei pentru o zi sau 250 de lei pentru trei zile. In cazul in care se depașesc cele trei zile taxa suplimentara este de 50 de lei/zi. Potrivit unui proiect de hotarare, „cazarea” decedatului in…

- Centru de inovare a orașului, in Alba Iulia: Primaria cumpara mobilier, ecran de proiecție si materiale publicitare Centru de inovare a orașului, in Alba Iulia: Primaria cumpara mobilier, ecran de proiecție si materiale publicitare Spațiul propus spre amenajare este situat in cadrul locației monument…

- 2000 de baimareni au participat ieri la turul orașului pe bicicleta, in cadrul evenimentului Family Hope on bike, a VI-a ediție, derulat in parteneriat de Primaria Municipiului Baia Mare, Maramureș Bike și HHC Romania. „Am transmis mesajul unui stil de viața sanatos și importanța timpului petrecut impreuna…

- Vizita celor opt președinți de Parlamente ai statelor baltice „Nord-Baltic 8” (NB8) la Chișinau va da mari batai de cap locuitorilor din Capitala. Traficul rutier de pe mai multe strazi va fi intrerupt, iar accesul in unele zone va fi limitat temporar. Cu o astfel de decizie a venit Primaria Capitalei.…

- Metroul din Harkov si-a reluat operatiunile, marti, dupa luni de zile in care a servit drept adapost pentru locuitorii orasului, a anuntat primarul orasului, Ihor Terekhov, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- A inceput recepția parcarii de tip park and ride Pantelimon, dupa 8 ani de blocaje și amanari. Deși are sute de locuri și asigura accesul la transportul in comun, șoferii nu sunt convinși sa renunțe la confortul din mașina, chiar daca fac zeci de minute pana la serviciu.