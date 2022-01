Joc periculos pe Roblox, platformă folosită de milioane de copii. Poliția avertizează că un joc îndeamnă la sinucidere Un fenomen ingrijorator in mai multe state in care copiii se joaca pe platforma Roblox un joc periculos, a ajuns și in țara noastra. Ministerul Educației a primit de la poliție o informare ca mulți dintre copiii carora li s-a interzis accesul la acest joc, amenința cu sinuciderea. Și pentru ca și in Romania a […] The post Joc periculos pe Roblox, platforma folosita de milioane de copii. Poliția avertizeaza ca un joc indeamna la sinucidere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Szekely, secretar de stat in Ministerul Educatiei, a declarat pentru News.ro ca Ministerul Educatiei a primit din partea Politiei Romane o informare cu privire la un aspect ingrijorator inregistrat in mai multe tari: copii carora le-a fost inchis contul de Roblox au amenintat ca se sinucid din…

- Un raport ONU arata ca tara noastra va avea in 2100 doar 11,9 milioane de locuitori, cu peste 7 milioane de persoane mai putin decat in prezent. ONU sustine, pe baza unei simulari realizate cu un program informatic, faptul ca in 2100 Romania va avea 11.877.960 locuitori. In 2030, Romania va avea 18.306.092…

- Compania americana Philip Morris International a anunțat investiții de peste 100 de milioane de dolari in Romania, in anii 2022 și 2023. Fondurile sunt destinate dezvoltarii capacitatilor de productie a consumabilelor pentru produsele fara fum pentru piata interna si externa. Cel mai mare producator…

- Platforma de inregistrare a formularul digital de intrare in Romania, de localizare a persoanelor PLF a devenit, duminca, operaționala astfel incat cei care vor intra in țara in data de 20 decembrie sa aiba timpul necesar sa completeze formularul. Formularul cuprinde campuri obligatorii cu privire la…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane de lei) pentru sprijinirea operatorilor de aeroporturi din Romania, loviți de pandemia de coronavirus. Sprijinul public se va acorda sub forma de subvenții directe. Masura va fi deschisa operatorilor aeroportuari…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca inspectoratele scolare din tara au cam jumatate din testele care ar fi necesare pentru testarea de luni a elevilor si a precizat ca inca asteapta raspunsul IGSU cu privire la urmatoarea transa de teste. “Ministerul Educatiei nu este interesat in…

- Poliția din Scoția a platit despagubiri de 1 milion de lire sterline, adica aproape 1,2 milioane de euro familiei unei femei care a murit intr-o mașina implicata intr-un accident de circulație. Polițiștii nu au intervenit timp de trei zile și au lasat femeia in autoturism. Conform The Guardian, un fermier…

- Romania are in prezent aproape 3,7 milioane de vaccinuri anti-COVID in depozite. Peste 150.000 au expirat și au fost scoase din circuitul de administrare, insa joi o noua tranșa de vaccin, de la compania Pfizer, care consta in 303.030 de doze, sosește, joi, in țara. Potrivit autoritaților, in depozite…