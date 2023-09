Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua și CSM Slatina au incheiat la egalitate, scor 1-1, luni seara, pe Stadionul „Steaua” din Ghencea, in etapa a șaptea a Ligii a 2-a. Oaspetii au inceput mai bine in Ghencea si au ratat o ocazie in minutul 6, prin Dragu, iar in minutul 33 au si deschis scorul, la sutul din careu […]

- CSA Steaua și CSM Slatina au remizat, scor 1-1 (0-1), in etapa a 7-a a Ligii 2, la fotbal masculin, luni seara pe Stadionul Steaua. Militarii sunt la al cincelea rezultat de egalitate al sezonului și la al patrulea meci consecutiv fara victorie.

- Lider autoritar in Liga 2 cu Șelimbar, Claudiu Niculescu a inregistrat o noua victorie etapa aceasta, 1-0 in deplasarea de la Chiajna. Echipa antrenorului de 47 de ani nu are drept de promovare, la fel ca alte 7 formații din eșalonul secund, Reșița, Alexandria, Corvinul, Steaua, Tunari, Slatina și Dumbravița,…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a cedat clar, cu 2-0, in partida sustinuta sambata, pe stadionul „Municipal“, in fata Ceahlaului Piatra Neamt. Moldovenii au marcat prin Cristin Jalba (’29) si Marius Savu (’41). Partida a contat pentru etapa a 3-a din Liga 2. Viitorul Pandurii: R. Geanta – Danescu (’46,…

- Chindia Targoviște nu a putut obține victoria in primele doua etape ale Ligii a 2-a. In disputele cu CSM Slatina și Steaua, dambovițenii au obținut cateun punct, dupa ce meciurile s-au terminat la egalitate. Remiza cu Slatina nu a mulțumit conducerea tehnica a Chindiei, la fel cum s-a observat și dupa…

- Meciul de la Targoviște, disputat pe un stadion plin și luat cu „asalt” de peste 1.200 de steliști, s-a terminat la egalitate, cu cele doua goluri marcate la inceputul și sfarșitul partidei. Atmosfera a fost electrizanta, intreținuta de numeroasa galerie a Stelei. Surpriza neplacuta a venit de la suporterii…

- Ministerul Apararii și-a dat acordul pentru ca derby-ul FCSB - Dinamo, din etapa a doua a SuperLigii, sa se joace pe stadionul Ghencea. Au trecut 9 ani de la ultimul duel in aceeași locație. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul lui Angel…