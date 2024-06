Stiri pe aceeasi tema

- Exemplul lor de sacrificiu și dragoste ne invața sa fim mai buni și mai iubitori, in fiecare zi, spune Nicolae Ciuca, președintele Senatului, intr-un mesaj adresat cu ocazia sarbatorii Sfinții Petru și Pavel.

- Creștin-ortodocșii ii celebreaza astazi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Peste jumatate de milion de romani iși sarbatoresc onomastica, iar ziua este marcata de o serie de tradiții și obiceiuri menite sa-i protejeze pe credincioși. Sfinții Petru și Pavel sunt considerați doua dintre cele mai importante…

- 29 iunie: Sfinții Petru și Pavel sau Sanpetru de vara. Tradiții, obiceiuri și superstiții la romani 29 iunie: Sfinții Petru și Pavel sau Sanpetru de vara. Sarbatoarea Sfinților Petru și Pavel, celebrata pe 29 iunie, este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin. Aceasta comemoreaza…

- Sfinții Petru și Pavel 2024. Cu ocazia acestei importante sarbatori creștine te invitam sa descoperi una dintre cele mai puternice rugaciuni. Te ajuta sa scapi de blesteme și sa iți vindeci sufletul.Pe 29 iunie, crestinii ortodocsi celebreaza sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, una dintre…

- Pentru al doilea an consecutiv, Mesagerul de Covasna organizeaza o serie de evenimente culturale cu ocazia Zilelor Targu Secuiesc, care se vor desfașura sambata, 29 iunie, și duminica, 30 iunie a.c. Sambata, in zi de sarbatoare a Sfinților Petru și Pavel, locuitorii din „ orașul breslelor” dar și din…

- De sarbatoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, sambata, 29 iunie 2024, cunoscuta in tradiția romaneasca sub numele de „Sanpetru” sau „Sanpetru de vara”, in localitatea clujeana Berchieșu se desfașoara manifestarea tradiționala „Joc de targu’ cireșelor”. Evenimentul, deja cu tradiție, este organizat…

- S-au stins ecourile Salonului Internațional de Carte Bookfest 2024. Dincolo de metafore, șabloane, poze pe Facebook (like-uri și inimioare), entuziasm bine temperat, bucurii generate de intalnirile cu scriitorii romani in „carne și oase”, pentru editori raman vanzarile. Ca și in anii precedenți, marile…

- In aceasta perioada administrația locala a comunei Frata efectueaza o serie de lucrari de intreținere pe drumurile din Berchieșu. Se niveleaza drumurile și se pune piatra sparta, apoi se taseaza astfel incat sa devina circulabile. Sa nu uitam ca cel puțin teoretic am intrat in sezonul ploios, iar astfel…