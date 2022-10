CSC Dumbravița a fost invinsa cu 4-1 de a doua clasata din Superliga, Rapid București, in primul meci al Grupei C din Cupa Romaniei. Alb-verzii au fost gazde pe noul stadion din Giulești și au jucat cu mult curaj in prima repriza, reușind chiar deschiderea scorului. In partea a doua, giuleștenii au facut diferența, avantajați ... The post Joc curajos, dar nu a fost destul. Dumbravița a pierdut cu Rapidul la debutul in Cupa appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .