Joburile din viitor pentru care merită să te pregătești Inteligența artificiala poate inlocui aproximativ 300 de milioane de locuri de munca cu norma intreaga la nivel global, potrivit unui raport al lui Goldman Sachs. Raportul sugereaza ca AI ar putea automatiza aproximativ 25% din sarcinile de lucru in Statele Unite și Europa, ceea ce duce la o potențiala creștere de 7% a valorii totale anuale a bunurilor și serviciilor produse la nivel mondial, scrie FinanceYahoo . Deși acest lucru poate duce la inlocuirea locurilor de munca, raportul recunoaște posibilitatea crearii de noi locuri de munca și a unui boom de productivitate. Ingrijorari vin din partea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

