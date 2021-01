Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 iunie 2020, Augustin Viziru (40 de ani) a devenit pentru prima oara tata. Iubita actorului a adus pe lume o fetița, Maria. Deși declara pentru VIVA! ca iși dorește sa-și țina viața privata departe de ochii curioșilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna, actorul a publicat prima fotografie…

- Doi din trei romani considera ca programele online pentru imbunatațirea abilitaților de relaționare cu ceilalți sunt necesare in aceasta perioada. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii de serviciu /…

- Duminica, 14 iunie, Augustin Viziru (40 de ani) a devenit pentru prima oara tata. Iubita actorului a adus pe lume o fetița, Maria. La inceputul lunii decembrie, Augustin a fost desemnat caștigatorul competiției TV Ferma. Recent, intr-un interviu oferit revistei VIVA! , Augustin a vorbit despre cum l-a…

- Iulia Vantur, care traiește de mulți ani in India, și-aserbat parinții la interval de doua zile. Cu aceasta ocazie, vedeta le-atransmis mesaje pe contul de socializare. „La mulți ani, tata! Cred ca asta e una din pozele mele preferate. Tata, mereu ai fost suport, stalpul de rezistența al casei, al familiei.…

- ​Dalma, una dintre fiicele lui Diego Maradona, a postat, vineri, un mesaj pe Instagram, în care scrie ca este distrusa, dar va merge înainte pentru sotul ei si pentru fiica lor. Ea a mentionat ca îl va iubi si îl va apara mereu pe tatal sau, potrivit News.ro.“Mereu…

- Cine sunt? Sunt Preda Radu Cosmin. Sunt nascut in data de 18 iunie 1980, rodul dragostei a doi olteni, mama din Moțaței și tata din Capreni. Copilaria și vacanțele de vara și iarna le-am petrecut la țara, unde am avut multe lucruri bune de invațat, de la trezitul de dimineața la muncitul in gradina…

- Astazi, pe 8 niembrie, de Sfinții Mihail și Gavril, peste 1 milion de romani iși serbeaza ziua de nume. In fiecare an incercam sa fim inediți prin mesajele pe care le trimitem celor dragi noua. Va propunem in continuare cateva urari pe care le putem transmite aproiaților. Mesaje pentru Sfantul Mihail…

- Alexia a știut mereu ca vrea sa-și cladeasca o cariera in muzica, a inceput sa cante de cand era foarte mica, iar primele cantece le-a invațat de la bunica ei. La numai 17 ani a lansat trei piese care se aud pe radio și au succes și pe platformele digitale („Cronic“ – feat. DJ Project, „Pentru tine“…