​Joburi neocupate : aproape 38.000, cele mai multe în Capitală și în Nord-Vest În anul 2020, numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost 37.700, în scadere cu 16.100 de locuri de munca vacante fata de anul anterior, au transmis marți reprezentanții Institutului Național de Statistica. Cele mai mari rate ale joburilor vacante sunt în administratia publica si în alte activitati de servicii (câte 1,96%), în sanatate si asistenta sociala (1,52%), respectiv în activitati de spectacole, culturale si recreative (1,32%).

În industria prelucratoare s-a concentrat aproape o cincime din numarul mediu anual al joburilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari ponderi ale populatiei cu boli cronice se regasesc în regiunile Nord-Vest (25,3%) și Bucuresti-Ilfov (25,0%), iar cele mai mici ponderi în regiunile Sud-Vest Oltenia(22,4%)și Vest (20,3%), arata o analiza a starii de sanatate a populației, publicata de Institutul Național de…

- Numarul locurilor de munca vacante s-a situat in ultimul trimestru din 2020 la 35.600, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,73%, in scadere cu 0,08 puncte procentuale fata de trimestrul…

- Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre unele dezechilibre regionale care, conform datelor Institutului Național de Statistica, sunt in curs de accentuare. Raportul intre cel mai mare produs intern brut pe locuitor (regiunea București Ilfov) și…

- Numarul locurilor de munca vacante s-a situat in ultimul trimestru din 2020 la 35.600, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica.

- Numarul locurilor de munca vacante s-a situat in ultimul trimestru din 2020 la 35.600, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis joi AGERPRES. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,73%, in scadere cu 0,08 puncte procentuale…

- In 2020, peste trei sferturi dintre gospodarii (78,2%) aveau acces la reteaua de internet de acasa, in creștere cu 2,5% fața de anul precedent, conform Institutului Național de Statistica . 85% dintre gospodariile din mediul urban și 70% din mediul rural (in creștere cu aproape 3% fața de 2019), erau…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele Institutului National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere, proportia persoanelor cu varste…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020 s-au eliberat 37.781 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4% fata de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni dedezvoltare: Sud-Est (-607 autorizatii), Centru (-349), Vest (-309),…