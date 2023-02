Joburi în domeniul achizițiiilor publice plătite cu până la 2.500 de euro Salariile din domeniul achizițiilor publice pot incepe de la 550 de euro și pot sa ajunga și la 2.500 euro. Acestea variaza in funcție de postul disponibil și de experiența candidatului. Platforma Licitatia.ro specializata in monitorizarea inteligenta a achizitiilor publice și-a deschis o noua secțiune, cea de joburi in domeniu achiziții publice. Este o oferta nișata pe personalul specializat in achiziții publice. Salariile pentru specilaliști in achziiții publice pot sa ajunga pana la 2.500 de euro pe luna. Dupa o experiența de peste 18 ani in domeniul achizițiilor publice- SEAP,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

