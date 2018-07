Joburi de studenți și absolvenți: ce așteaptă angajatorii de la tine In 2018 e dificil sa iți incepi cariera. Mediul academic nu te pregatește suficient pentru intrarea pe piața muncii, iar de cele mai multe ori ești nevoit sa mergi la interviurile de angajare bazandu-te pe experiența prietenilor, de la care afli cum se intampla lucrurile, ce intrebari iți pun recrutorii, cum ar trebui sa te imbraci and so on. Asta in cazul bun. In cazul mai puțin bun, cand nu ai experiența , cauți pe net ca sa afli cum se face și iei de bune parerile unor necunoscuți. Și apoi speri sa fie bine la interviu și sa obții primul job . Dar nu se intampla mereu. Și atunci? Ce ne facem?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 800 de joburi in orase ca Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov sau chiar in strainatate (Austria) te asteapta in cadrul Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi in perioada 12 iun - 13 aug 2018 - la un click distanta. De ce sa lucrezi vara aceasta? 40- dintre angajatori isi doresc sa regaseasca…

- Programul Start-up Nation se desfasoara conform celor prognozate, in prezent fiind contactati cei care au aplicat si consiliati pentru a depune cat mai repede cererile de plata, pentru ca banii ii asteapta, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu…

- Sacrificiile Lorei pentru o cariera de succes. Artista a recunoscut ca nu se mai lasa afectata de rautațile oameni, chira daca de-alungul timpului i-au facut mult rau. “Eu nu am avut posibilitațile care sunt in ziua de azi. Prima data am urcat pe scena la patru ani, eram relaxata, cand m-am facut mai…

- In judetul Neamt, drumul national Bacau-Bicaz, soseaua europeana de la Traian, Sabaoani, curba de la Felesti sau intersectia de la Girov sunt, de ani buni, punctele negre in care se intampla accidente cumplite. Anul acesta a iesit, neasteptat, in evidenta, podul de la Viisoara, de pe care a plonjat…

- Angajatorii din mediul privat sunt nevoiți sa țina pasul cu majorarile salariului minim și cu noua lege a salarizarii din sistemul bugetar si cu presiunile inflaționiste generate de guvernanți. Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca, costul orar al fortei de munca, ajustat la numarul zilelor…

- Calitațile noilor Gospodari fara pereche. Mai este doar o zi pana la prima ediție, pe 24 mai, de la ora 21:30, la PRO TV. Acest prim episod le face cunoștința telespectatorilor cu noua recolta de gospodari vrednici pentru a vedea cum traiesc. Astfel, dupa ce vor urmari prima ediție și vor vedea gospodarii,…

- Exista doua categorii de cautatori de joburi de care angajatorii din Romania fug: șomerii cu varsta de peste 45 ani, precum si tinerii absolventi iesiti de pe bancile scolilor. Somerii de peste 45 de ani sunt condamnati sa nu isi gaseasca un job in Romania. In 25 de judete din Romania, niciun somer…

- Britanicul Chris Froome nu va fi deposedat de titlu in cazul unui eventual succes in Turul Italiei, competitie care va debuta vineri, chiar daca britanicul va fi sanctionat ulterior pentru un control antidoping "anormal", a asigurat directorul cursei, Mauro Vegni, citat de AFP, conform Agerpres. ...