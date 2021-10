Stiri pe aceeasi tema

- Dobanda cheie a fost majorata, marți, la 1,5%, dupa 3 ani și jumatate in care a stagnat la 1,25%, cel mai mic nivel din istorie, potrivit Biziday .In ședința de azi, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a hotarat:- majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50…

- Dobanda cheie a fost majorata, marți, la 1,5%, dupa 3 ani și jumatate in care a stagnat la 1,25%, cel mai mic nivel din istorie, potrivit Biziday .In ședința de azi, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a hotarat:- majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50…

- Intr-un moment in care inflația pare scapata de sub control, Banca Naționala a Romaniei (BNR) trebuie sa renunțe la orientarea actuala a politicii monetare și sa intervina, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, profesorul Silviu Cerna, economist și fost membru in Consiliul de Administrație al BNR.…

- Pana la sfarșitul anului 2022, Romania trebuie sa pregateasca proiecte mature in domeniul energiei, pentru a accesa sursele de finanțare puse la dispoziție de Uniunea Europeana, a anunțat luni, 6 septembrie, pe pagina sa de Facebook, Borbely Laszlo, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila…

- Autoritațile au modificat proiectul rectificarii bugetare înca o data. Conform noului document, bisericile primesc mai mulți bani decât s-a dorit inițial, iar bugetul de Acțiuni generale al Ministerului Finanțelor, deși se diminueaza puțin, în interior s-a facut o realocare foarte…

- Un nou val de bugetari vor fi angajați de Guvern: Sunt cautati mai ales sefi, pentru functii bine platite Un nou val de bugetari vor fi angajați de Guvern: Sunt cautati mai ales sefi, pentru functii bine platite Guvernul de coaliție angajeaza o noua tranșa de bugetari. Mai multe institutii de stat conduse…

- Percepția mediului de afaceri era pozitiva inca din primele luni ale anului cand sondajul PwC CEO Survey a observat ca optimismul liderilor de companii a atins un nivel record pentru ultimul deceniu. Insa tot ei au exprimat și o serie de temeri, scrie Daniel Anghel, Partener PwC Romania. Deloc suprinzator,…