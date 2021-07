Joburi care nu existau acum 10 ani Livrator, sofer de ride-sharing, producator de podcast sau telemedic sunt printre noile joburi aparute in ultimii ani datorita evolutiei rapide a tehnologiilor moderne, care a transformat semnificativ piata muncii din Romania, arata o analiza de a pieței de profil. „Evolutia rapida a tehnologiilor moderne, dezvoltarea unor platforme online si ritmul tot mai intens al vietii au schimbat radical nevoile si comportamentul oamenilor, transformand semnificativ piata muncii astfel ca in prezent sunt numeroase joburi care nici nu existau cu zece ani in urma. Oferta de locuri de munca este acum mai variata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Livrator, sofer de ride-sharing, producator de podcast sau telemedic sunt printre noile joburi aparute in ultimii ani datorita evolutiei rapide a tehnologiilor moderne, care a transformat semnificativ piata muncii din Romania, arata o analiza de profil. "Evolutia rapida a tehnologiilor moderne,…

- Medicii din Iași au descoperit ca un pacient in varsta de 72 de ani este infectat cu un virus extrem de rar. Virusul se transmite de la animale, iar boala poate evolua favorabil daca este tratata la timp. Medicii de la Spitalul Parhon din Iași au descoperit ca un barbat in varsta de 72 de ani a fost…

- Livrator, sofer de ride-sharing, producator de podcast sau telemedic sunt printre noile joburi aparute in ultimii ani datorita evolutiei rapide a tehnologiilor moderne, care a transformat semnificativ piata muncii din Romania, arata o analiza de profil. "Evolutia rapida a tehnologiilor moderne, dezvoltarea…

- De la 1 iulie 2021, intra in vigoare noile reglementari privind TVA-ul care se aplica in cazul cumparaturilor online din afara UE. Aceste reglementari vor face ca achizițiile online din China sa devina mai scumpe și, prin urmare, mai puțin profitabile, din cauza faptului ca TVA-ul se va aplica și pentru…

- Guvernul vrea sa eliminae cumulul pensie-salariu și pentru medici, iar conform unor informații oferite de sindicate, peste 10.000 de angajați ar putea sa paraseasca sistemul. Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, spune ca a discutat cu Raluca Turcan, ministrul Muncii, despre aceasta situație, iar legea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, la B1 TV, ca peste 40% dintre clienti au optat pentru piata liberalizata de energie, dar acesta considera ca procentul nu este suficient de mare. „Am trecut de 40% procent de consumatori care au optat pentru piata liberalizata. Nu e suficient,…

- Summit social al liderilor țarilor UE, la Porto Foto: Arhiva. Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana au discutat la Porto, în Portugalia, un plan de actiune pe zece ani privind drepturile sociale, care urmareste eliminarea riscului de saracie pentru 15 milioane de persoane,…

- In prezent, 3 din cele mai mari 5 retele de farmacii din Romania sunt incluse in acest sistem si accepta retete digitale. Retetele digitale pot fi generate, in prezent, de medicii Telios Care, care ofera consultatii in sistem de telemedicina – telefonic, prin video-call si chat online. Telios Care estimeaza…