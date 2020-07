Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nipone au instituit cel mai inalt nivel de alerta pentru coronavirus la Tokyo in urma unei recrudescente a cazurilor de contaminari cu SARS-CoV-2, a avertizat miercuri guvernatoarea capitalei nipone Yuriko Koike, citata de AFP."Expertii tocmai ne-au spus ca situatia legata de…

- O stire falsa in care se anunta ca un tir plin cu cadavre a fost depistat astazi in Bucuresti circula pe retelele de socializare. Stirea relateaza faptul ca 250 de persoane decedate din cauza Covid-19 sunt in tir. Este doar o stire falsa distribuita de un site cu servere in Rusia.

- „Atenționam opinia publica asupra unor informații false puse in circulație in limba romana, de pe platforme gazduite in Federația Rusa, care sunt propagate pe rețelele de socializare. Este cazul site-ului http://antenanews.xyz/, care obliga utilizatorul, pentru a putea citi conținutul materialelor,…

- O știre potrivit careia un tir plin cu 250 de persoane moarte din cauza coronavirusului ar fi fost depistat in Capitala, este FALSA. Articolul nu se bazeaza pe nicio informație reala și prezinta fapte mincinoase, spune Mihai Gadea.

- Serviciile de sanatate din Mumbai, o metropola de circa 20 de milioane de locuitori, sunt coplesite de noul coronavirus. Situatia este atat de grava, incat doi pacienti impart acelasi pat, relateaza „The Guardian”.

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a anuntat, sambata dupa-amiaza, aprobarea in procedura de urgenta pentru un nou test de coronavirus care permite recoltarea mostrelor acasa, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Noile kituri, produse de firma Everlywell…

- “Plamanul” economic al Ecuadorului, orașul portuar Guayaquil, este sever lovit de coronavirus. In acest oraș sunt inregistrați o jumatate de milion de persoane infectate cu coronavirus. “Daca persoanele contaminate continua sa se deplaseze fara protecție și nu se izoleaza, exista riscul izbucnirii unui…

- Numeroase semne de intrebare planeaza asupra deceselor din perioada starii de urgența. Oficiali din administrația centrala au dezvaluit, in exclusivitate pentru evz.ro, ca multora dintre cei morți, mai ales din spitale, li se completeaza in adeverința de inhumare, ca și cauza, „Suspect de COVID-19 ”.…