Jobul din Ucraina care îți poate aduce 2.000 de dolari pe zi! Plus bonusuri O corporație din SUA cauta mai mulți agenți de extracție/protecție și echipe pentru a efectua operațiuni de extracție / evacuare cu jumatate de norma, sub acoperire, a persoanelor și familiilor in zona rurala și in marile orașe din Ucraina. Atat agenții barbați, cat și femei sunt bineveniți sa aplice. Doar candidații cu experiența foarte buna, care poseda cel puțin cinci ani de experiența militara in aceasta regiune a Europei, vor fi luați in considerare pentru acest rol, fara excepții. Se poate caștiga intre 1.000 și 2.000 de dolari, la care se mai adauga bonus. INDATORIRI ȘI RESPONSABILITAȚI… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

