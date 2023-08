Jobul care efectiv vă umple portofelul de bani: Oricine îl poate face V-ați gandit vreodata cum ar fi sa munciți fara efort și sa simțiți ca zi de zi va distrați? Sa faceți o munca ușoara, de artist, care sa va umple portofelul, dar și sufletul? Ei bine, urmatoarea poveste arata ca orice e posibil. Pasiunea pentru fotografie a lui Grace Torres a devenit mai mult decat un hobby, si s-a transformat in cariera ideala care a ajutat-o la 23 de ani sa atinga indepedenta financiara. Dupa o investitie totala de 45.000 de dolari cu care si-a transformat pasiunea in business, ea a bifat in 2022 venituri de 177.000 de dolari pe an, iar astazi incaseaza peste 10.000… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

