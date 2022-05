Joberty, o platformă unică pentru profesioniștii IT, sosește în România [P] Joberty, o platforma online de joburi in domeniul IT care pune in legatura angajatori și candidați intr-un ecosistem transparent, și-a inceput de astazi, in mod oficial, activitatea in Romania. Fiind o platforma unica, Joberty permite angajaților din companiile IT sa iși impartașeasca experiența de lucru, candidaților sa gaseasca un loc de munca care se potrivește nevoilor lor, iar firmelor IT sa gaseasca candidați potriviți pentru locurile lor de munca. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

