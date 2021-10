Stiri pe aceeasi tema

- Cei care isi doresc acest job trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani in domeniu si sa vorbeasca limba franceza la nivel mediu. Bestjobs a identificat si cel mai interesant job al saptamanii, cel de metrolog in Caracal sau Brasov. In ceea ce priveste topul domeniilor cu cele mai mari salarii, platforma…

- eJobs Romania lanseaza Skilld, primul serviciu de recrutare rapida prin inteligența artificiala din țara, pentru a raspunde deficitului de forța de munca din piața. Doar in ultimele trei luni, cererea de candidați cu studii superioare a crescut cu 47% fața de perioada similara din 2020 și cu 10%…

- eJobs, liderul pieței de recrutare din Romania, iși extinde portofoliul cu o noua linie de business, Skilld, prin care dorește sa eficientizeze și mai mult procesele de recrutare. Acest lucru vine ca un raspuns la contextul actual in care, pe fondul revenirii de anul acesta, piața e la un nivel similar…

- Astfel, o companie din SUA, care desfasoara activitati in Romania, cauta un inginer IT, mai exact un senior react JS developer, cu o experienta de cel putin 5 ani in react java script, caruia ii ofera un salariu cuprins intre 5.000 si 6.000 de euro pe luna. In topul ofertelor salariale ale saptamanii,…

- Prefectul municipiului Bucuresti, Alin Stoica, si prefecti din alte 13 judete au fost eliberati din functie prin hotarari adoptate in sedinta de joi a Guvernului. Astfel, au fost eliberati din functie prefectii din judetele Arges, Bacau, Braila, Buzau, Galati, Gorj, Harghita, Ialomita, Maramures, Suceava,…

- Pensionarii din Hunedoara incaseaza printre cele mai mari pensii din țara – peste 2.000 de lei. In schimb, in Bistrița-Nasaud, sa incaseaza printre cele mai mici pensii din țara. Pensionarii din județul nostru incaseaza cu aproape 1.000 de lei mai puțin decat cei din Hunedoara. Potrivit alephnews.ro,…

- Sunt alegeri anticipate, in 11 iulie, in Republica Moldova. 150 de secții de votare sunt organizate in afara țarii, iar 12 dintre ele vor fi deschise in Romania: doua in București și cate una in Iași, Suceava, Galați, Bacau, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Craiova.

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Filmele programate la Tirgu…