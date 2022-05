Metaversul asigura un mediu virtual in care utilizatorii pot lucra, juca, face tranzacții, interacționa sau se pot relaxa. In același timp, Metaversul este o economie digitala in care aceiași utilizatori pot crea, cumpara sau vinde produse. Astfel, Ludo.com, primul motor de cautare universal pentru Metaverse (NFT-uri, aplicații și experiențe), prezinta principalele domenii care genereaza venituri din activitațile desfașurate in Metaverse, precum și cele mai cautate joburi legate de acesta. In prezent, exista diverse modalitați de a genera și de a face schimb de valoare pentru beneficii in lumea…