Stiri pe aceeasi tema

- O companie cu sediul in Houston ofera un job de vis pentru cei care vor sa fie platiti pentru a dormi - este vorba despre un post de stagiar care sa testeze saltele, relateaza vineri agentia de stiri UPI. Firma de saltele, numita chiar Mattress Firm, accepta pana la 23 iulie CV-urile pentru stagiul…

- Cafeneaua din Constanta care ii poarta numele campioanei de la Roland Garros merge foarte rau. Firma care administreaza afacerea a ajuns anul trecut la o datorie uriasa, de aproximativ 3,6 milioane de lei. Aceasta a avut o cifra de afaceri de doar 168.500 de lei. A incheiat anul fiscal cu o pierdere…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; P.T.F. Ostrov au depistat si indisponibilizat un autoturism marca BMW, model X6, condus de un cetatean roman , ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In cursul zilei de ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, judetul Constanta,…

- Cunoscutul solist roman Alexandru Jula s a stins din viata in aceasta dimineata, la varsta de 83 de ani.Artistul fusese internat luni la Spitalul de Urgenta din Galati, in urma unui accident vascular cerebral.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Persoanele care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara, Brasov sau Constanta primesc si in acest an cate un bilet gratuit la Untold sau Neversea, iar cei care vor dona sange in centre de transfuzii vor beneficia de reduceri.

- Corpul de control al Ministerului de Finanțe a finalizat verificarile in cazul lui Viorel Ungureanu cel care a fost director adjunct al Fiscului ieșean in perioada guvernarii PDL Unul dintre foștii directori ai Fiscului ieșean urmeaza sa dea socoteala in fața comisiei de disciplina deoarece atunci…

- Nu mai sunt locuri pe trenurile spre litoral nici macar in picioare. Asta deși CFR Calatori a anunțat ca a suplimentat trenurile pentru minivacanta de 1 Mai . Sambata dimineața, nu mai erau locuri pe trenurile spre litoral nici macar in picioare. Abia dupa ora 16:00, cei care vor sa plece spre mare…