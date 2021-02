Stiri pe aceeasi tema

- Acum cateva luni Alex Velea, pe de o parte, și Lino Golden impreuna cu Mario Fresh, pe de alta parte, au ales sa mearga pe drumuri separate. In acel moment scandalul a fost imens, cei doi fiind „crescuți” de Alex Velea și Antonia și ajutați sa devina nume importante in industria muzicala. Scandalul…

- Nominalizatul al Oscar, Liam Neeson, a anunțat joi ca s-a saturat de filmele de acțiune in care joaca, și ca intenționeaza sa renunțe la ele, dupa ce se incheie cele doua proiecte pe care le are deja in pregatire. „Anul acesta am 68 de ani și jumatate – 69 de ani. Mai sunt inca cateva filme... View…

- Studioul de productie al companiei Apple va realiza un film despre Napoleon Bonaparte, intitulat "Kitbag" si regizat de Ridley Scott, in care rolul principal va fi interpretat de Joaquin Phoenix, un actor premiat cu Oscar, informeaza AFP. Lungmetrajul va prezenta inceputul carierei politice a fostului…

- HBO GO a dat publicitații topul pentru luna noiembrie. Acesta este dominat categoric de „Joker”, filmul care a facut istorie in acest an. Topul este completat de Sonic the Hedgehog și de Like a Boss. Topul complet, mai jos: 10. The Call of the Wild/ Chemarea strabunilor 9. It Chapter Two/ It: Capitolul…

- Ellen Page, pe care o știi din „Juno”, rol care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar și care face echipa cu Leonardo Dicaprio in „Inseption” a anunțat ca și-a schimbat numele. Actrița a marturisit ca este transgender, iar de acum va raspunde la prenumele Elliott. Vedeta serialul „The Umbrella Academy”…

- Actrita Felicity Huffman, cunoscuta pentru rolurile din „Transamerica”, ce i-a adus o nominalizare la Oscar, si din serialul „Desperate Housewives”, dar si pentru ispasirea anul acesta a unei pedepse cu inchisoarea fiind acuzata de inselatoriei cu privire la dobandirea de locuri la universitati americane…