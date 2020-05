Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix si Rooney Mara asteapta primul copil impreuna! Rooney Mara si Joaquin Phoenix asteapta primul copil impreuna. Conform presei internationale, actrita ar fi deja insarcinata in 6 luni. Iar ea si logodnicul ei, Joaquin Phoenix, ar urma sa devina parinti in vara acestui an. Cei doi se afla…

- Pe timpul carantinei, cuplul s-a ferit de ochii presei din SUA și s-a autoizolat la domiciliul din Los Angeles. Potrivit Page Six, Mara a fost vazuta recent purtand haine voluminoase, tocmai pentru a ascunde sarcina și se vehiculeaza ca actrița ar fi deja insarcinata in șase luni. Momentan, Joaquin…

- Caștigator de premiu Oscar, Joaquin Phoenix și logodnica sa, Rooney Mara, așteapta primul copil, a declarat un apropiat al cuplului pentru publicația NY Post. Perecheaa fost foarte discreta și nu a aparut prea des in luminile rampei, iar in timpul pandemiei au stat in izolare la domiciliul lor din Los…

- Noi reguli au fost stabilite privind eligibilitatea filmelor pentru premiile Oscar, in timp ce Asociatia Presei Straine de la Hollywood a actualizat masurile anuntate la finalul lunii martie pentru Globurile de Aur.

- Academia americana de film a anuntat marti ca modifica regulile de eligibilitate pentru premiile Oscar, din cauza pandemiei de Covid-19. Consiliul guvernatorilor a cazut de acord ca, pentru moment, nu mai este necesar ca un film sa ruleze timp de sapte zile in cinematografele din zona Los Angeles pentru…

- Noi reguli au fost stabilite privind eligibilitatea filmelor pentru premiile Oscar, in timp ce Asociatia Presei Straine de la Hollywood a actualizat masurile anuntate la finalul lunii martie pentru Globurile de Aur.Academia americana de film a anuntat marti ca modifica regulile de eligibilitate…

- David Suchet, actorul britanic care-i da viața detectivului Hercule Poirot in serialul facut dupa scrierile Agathei Christie, a povestit pentru The Telegraph cu ce-și umple timpul in izolarea impusa de pandemia de coronavirus. Nu e deloc deranjat de faptul ca agenda i s-a golit, pentru ca acum are,…

- Pentru al optulea an consecutiv, Universitatea din București va premia, in cadrul UBtalks, proiectele #de10 din sesiune. Porțile competiției s-au deschis pentru studenții, masteranzii și doctoranzii UB. Pentru ca vrem ca cele mai bune #proiectede10 sa ajunga in finala UBtalks, am prelungit deadline-ul…