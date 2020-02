Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din "Joker", la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Mediafax. Renee Zellweger a primit premiul Oscar pentru cea mai buna actrita,…

- Cea de-a 92-a ediție a premiilor Oscar se desfașoara duminica noapte in Los Angeles, unde “Joker” are cele mai multe nominalizari. Ediția din acest an este a doua fara prezentator principal. De-a lungul serii, pe scena vor urca mai multe vedete pentru a prezenta și inmana statuetele aurite, insa nu…

- Desi este celebru pentru cariera sa de sportiv, baschetbalistul Kobe Bryant a castigat un premiu Oscar in 2018 pentru scurtmetrajul de animatie "Dear Basketball". El povesteste in filmul de 5 minute si 22 de secunde copilaria si visul sau de a deveni intr-o zi baschetbalist, pe muzica lui John Williams.Ceremonia…

- Scriitorul Stephen King se confrunta cu critici dupa ce a comentat negativ problema diversitații in cazul nominalizarilor pentru premiile Oscar, noteaza The Guardian. ”Nu aș lua niciodata in considerare diversitatea atunci cand e vorba de arta”, a notat autorul pe Twitter, potrivit Mediafax.Scriitorul…

- Cea mai cunoscuta actrița iraniana, Taraneh Alidoosti, a criticat dur regimul de la Teheran, duminica, in timp ce manifestanții antiguvernamentali erau atacați de autoritați cu gaze lacrimogene și chiar muniție de razboi, noteaza The Guardian.Taraneh Alidoosti a izbucnit duminica, intr-un mesaj pe Instagram…

- Joaquin Phoenix si Leonardo DiCaprio se afla intre nominalizatii categoriei „cel mai bun actor in rol principal” a premiilor Oscar 2020.La categoria „cel mai bun actor in rol principal” au fost selectati: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood”),…

- Cea de-a 31-a ediție a Festivalului International de Film din Palm Springs, California, a debutat joi cu o gala de premiere și va prezenta, pana pe 12 ianuarie, 188 de lungmetraje din 81 de țari, printre care și "La Gomera", al cincilea lungmetraj al regizorului Corneliu Porumboiu, anunța MEDIAFAX.La…

- Mii de hindusi s-au adunat in Nepal pentru a celebra festival Gadhimai, evenimentul este considerat cel mai sangeros ritual de sacrificare a animalelor din lume, iar activistii pentru drepturile animalelor cer oprirea lui, relateaza The Guardian.