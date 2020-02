Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a caștigat aproape toate premiile cinematografiei ale acestui an, Joaquin Pheonix a caștigat și premiul Oscar pentru Cel mai Bun Actor in Rol Principal, pentru filmul Joker. Acesta, vizibil emoționat, a ținut un discurs despre iubirea pentru film și incalzirea globala. „Sunt plin de atata recunostinta…

- Brad Pitt a caștigat primul lui Oscar pentru actorie, pentru „Cel mai bun actor in rol secundar„. Rolul care i-a adus in sfarșit Premiul Oscar este cel din Once Upon A Time In Holywood, filmul regizat de Quentin Tarantino. Brad Pitt a mai luat un premiu Oscar, dar de data aceasta pentru producția filmului…

- Joaquin Phoenix a caștigat aseara premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula „Joker” la Gala Critics Choise Awards. Gala este la a 25-a ediție și reunește opiniile celor mai importanți critici de film din lume. Pentru rolul din JOKER, Joaquin Phoenix…

- Actorul american Joaquin Phoenix, care a castigat recent „Globul de Aur" pentru cel mai bun actor intr-o drama, pentru rolul sau din „Joker", a fost arestat ieri, la Washington, dupa ce a participat la un protest in fata...

- Joaquin Phoenix a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula „Joker”. La aceasta categorie au fost nominalizati actorii Christian Bale („Ford v Ferrari”), Antonio Banderas…

- Ratele dintr-o mica ferma din Franta au dreptul sa macane in continuare, a hotarat marti un tribunal, respingand astfel plangerea unor vecini nemultumiti de zgomotul produs de aceste pasari, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Tribunalul din Dax a dispus ca nivelul de zgomot produs de circa saizeci…

- Joi, 14 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. UPDATE, ora 21:45 - Premiul cel mare la extragerea 5/40 din data de 14 noiembrie a fost caștigat. Premiul la categoria I este de 349.914,40 lei. De asemenea, și premiul la categoria a II-a la extragerea…