Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doar cateva zile in cadrul competiției America Express, se contureaza și primele antipatii intre concurenți. Protagoniștii sunt Jean Gavril, Ovidiu Buta și Joaquin Boniila, dupa ce aceștia ar fi aratat o atitudine de superioritate fața de ceilalți.

- America Express scoate la iveala detalii destul de interesante din viata concurentilor. De data aceasta, vizati au fost Catalin Scarlatescu si Doina Teodoru. Unul dintre concurenti a reusit sa-i dea de gol, iar intrebarea este daca cei doi chiar s-au casatorit in secret. Desi au incercat pe cat posibil…

- Marea aventura America Express a inceput duminica, pe 16 ianuarie, la Antena 1. In cadrul acestui concurs incredibil, noua perechi de vedete și coechipierii sai au acceptat provocarea de a parcurge Drumul Aurului și a de gasi marele premiu de 100.000 de euro. Cine este Joaquin Bonilla, partenerul de…

- Joaquin Bonilla se numara printre concurenții care participa la America Express - Drumul Aurului. Acesta face echipa cu Ovidiu Buta, iar cei doi au parte de provocari in competiție și se lupta sa caștige premiul cel mare in valoare de 30.000 de euro. Joaquin Bonilla s-a nascut in Mexic. insa s-a mutat…

- Jocul de amuleta a fost unul dificil pentru echipele care l-au jucat. Batalia finala a jocului de amuleta s-a dat intre urmatoarele echipele: chef Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla și Diana Bulimar și Larisa Iordache. Iata cine a caștigat acest joc, dar și cum a reacționat…

- Ovidiu Buta este foarte cunoscut de cand a aparut la Poliția Modei. Criticul de moda colaboreaza cu Iulia Albu in cadrul acestei emisiuni de pe Antena Stars. El a participat la „America Express” alaturi de directorul artistic Joaquin Bonilla. Iata cine este Ovidiu Buta de la „America Express”, de fapt.…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla s-au intalnit cu cele mai neașteptate situații in aventura America Express. Show-ul de la Antena 1 incepe pe 15 ianuarie, de la ora 20:00. Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului , cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena 1! Pe 15 ianuarie, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmari startul unei curse nebune, pe un traseu de peste 7.000 de kilometri, ce traverseaza Mexic, Guatemala și Columbia.